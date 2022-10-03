Пьяный воронежец под угрозой ножа отобрал в магазине выручку и пошел гулять по торговому центру

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Анекдотичный случай кражи произошел 2 октября в воронежском торговом центре на улице 20-летия Октября. Полицию вызвал сотрудник торговой точки, реализующей комплектующие для смартфонов. 27-летний мужчина сообщил, что в магазине покупатель приобрел чехол на мобильный телефон, ушел, но спустя несколько минут вернулся и под угрозой ножа потребовал отдать все имеющиеся в кассе деньги. Администратор передал разбойнику более 11 тысяч рублей.

Прибывшие на место сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, составили ориентировку на подозреваемого и задержали его буквально через несколько минут - когда тот спустился на лифте на первый этаж торгового центра.

В отделе полиции 57-летний подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, признался, что ему показалось, будто администратор салона подменил его мобильный телефон на более дешевый, когда надевал новый чехол. Поэтому он вернулся, пригрозил сотруднику торговой точки ножом и потребовал выдать ему выручку в знак компенсации. А после того, как заполучил наличность, налетчик отправился гулять по торговому центру. Похищенные деньги и орудие преступления полицейские обнаружили во время досмотра задержанного. Теперь ему светит срок за разбой.