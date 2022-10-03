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Общество3 октября 2022 11:09

Губернатор предложил руководителям ведомств правительства Воронежской области перечислить месячные оклады на помощь военным

Деньги обещают направить также на поддержку мобилизованных
Олег КУЗНЕЦОВ
Месячный оклад - в армию вклад.

Месячный оклад - в армию вклад.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В понедельник, 3 октября, на совещании в правительстве Воронежской области губернатор предложил руководителям региональных органов исполнительной власти перечислить свои месячные оклады в качестве помощи военным, в том числе мобилизованным.

Александр Гусев дал понять, что инициативу одобрили его заместители. Видимо, и за главами ведомств облправительства, как говорится, не «заржавеет». Тем более что оклад – далеко не самая большая сумма в общем заработке чиновника. Гораздо более существенными бывают различные надбавки, премии и так далее.

Впрочем, это куда лучше, чем свадьба напоказ на бывшей звезде «Дома-2» депутата Государственной Думы от Воронежской области Антона Ткачева на фоне частичной мобилизации.