Губернатор предложил руководителям ведомств правительства Воронежской области перечислить месячные оклады на помощь военным

Месячный оклад - в армию вклад. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В понедельник, 3 октября, на совещании в правительстве Воронежской области губернатор предложил руководителям региональных органов исполнительной власти перечислить свои месячные оклады в качестве помощи военным, в том числе мобилизованным.

Александр Гусев дал понять, что инициативу одобрили его заместители. Видимо, и за главами ведомств облправительства, как говорится, не «заржавеет». Тем более что оклад – далеко не самая большая сумма в общем заработке чиновника. Гораздо более существенными бывают различные надбавки, премии и так далее.

Впрочем, это куда лучше, чем свадьба напоказ на бывшей звезде «Дома-2» депутата Государственной Думы от Воронежской области Антона Ткачева на фоне частичной мобилизации.