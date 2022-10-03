На левом берегу Воронежа возможно снижение давления в водопроводе

Жителям левого берега лучше все же сделать запас воды. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Во вторник, 4 октября, с 9.00 до 20.00 на водопроводе диаметром 1000 миллиметров в Железнодорожном районе будут проводить плановые работы. Сотрудники «РВК-Воронеж» будут подключать к городским сетям группу жилых домов.

В связи с этим возможно снижение давления в водопроводе на верхних этажах многоквартирных жилых домов в Левобережном и части Железнодорожного районов города. В «РВК-Воронеж» уверяют, что проблемы с водой, если и будут, то незначительными. То есть, струйка, видимо, будет более тонкой. Однако жильцам на всякий случай рекомендуют сделать запас воды.

Коммунальщики обещают, что на водоснабжении объектов социальной сферы (образования и здравоохранения) работы на водопроводе никак не скажутся.