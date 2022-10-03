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Общество3 октября 2022 10:40

На левом берегу Воронежа возможно снижение давления в водопроводе

Она может течь более тонкой струйкой на верхних этажах
Юрий КОЗЛОВ
Жителям левого берега лучше все же сделать запас воды.

Жителям левого берега лучше все же сделать запас воды.

Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Во вторник, 4 октября, с 9.00 до 20.00 на водопроводе диаметром 1000 миллиметров в Железнодорожном районе будут проводить плановые работы. Сотрудники «РВК-Воронеж» будут подключать к городским сетям группу жилых домов.

В связи с этим возможно снижение давления в водопроводе на верхних этажах многоквартирных жилых домов в Левобережном и части Железнодорожного районов города. В «РВК-Воронеж» уверяют, что проблемы с водой, если и будут, то незначительными. То есть, струйка, видимо, будет более тонкой. Однако жильцам на всякий случай рекомендуют сделать запас воды.

Коммунальщики обещают, что на водоснабжении объектов социальной сферы (образования и здравоохранения) работы на водопроводе никак не скажутся.