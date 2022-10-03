В Воронеже с 3 октября стартует отопительный сезон

Мерзнуть теплолюбивым воронежцам осталось недолго. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С понедельника, 3 октября, во все воронежские дома начнут давать тепло. Постановление о старте отопительного сезона подписал мэр Вадим Кстенин. Градоначальник объяснил решение прогнозом синоптиков, согласно которому после недолгого потепления погода резко ухудшится.

- Все теплоисточники готовы к старту отопительного сезона, на магистралях прошли необходимые гидравлические испытания, – сообщил мэр в своем телеграм-канале.

В мэрии сообщили, что уже сейчас есть тепло в 136 воронежских детсадах и 64 учебных заведениях. Что же касается жилых домов, то при проблемах с отоплением советуют обращаться к УК или ТСЖ. Именно их специалисты должны открыть задвижки на домах, обеспечить регулировку инженерных систем и заниматься ликвидацией различных мелких аварий.