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Общество3 октября 2022 8:27

В Воронеже с 3 октября стартует отопительный сезон

Соответствующее постановление подписал мэр Вадим Кстенин
Юрий КОЗЛОВ
Мерзнуть теплолюбивым воронежцам осталось недолго.

Мерзнуть теплолюбивым воронежцам осталось недолго.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С понедельника, 3 октября, во все воронежские дома начнут давать тепло. Постановление о старте отопительного сезона подписал мэр Вадим Кстенин. Градоначальник объяснил решение прогнозом синоптиков, согласно которому после недолгого потепления погода резко ухудшится.

- Все теплоисточники готовы к старту отопительного сезона, на магистралях прошли необходимые гидравлические испытания, – сообщил мэр в своем телеграм-канале.

В мэрии сообщили, что уже сейчас есть тепло в 136 воронежских детсадах и 64 учебных заведениях. Что же касается жилых домов, то при проблемах с отоплением советуют обращаться к УК или ТСЖ. Именно их специалисты должны открыть задвижки на домах, обеспечить регулировку инженерных систем и заниматься ликвидацией различных мелких аварий.