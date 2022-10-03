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Общество3 октября 2022 8:14

В Воронеже две синицы, попавшие в ловушку из клея, погибли

Ситуацию усугубило то, что сердобольные граждане щедро обмазали пташек оливковым маслом
Юрий КОЗЛОВ

Волонтеры воронежской общественной организации «Сердце леса» рассказали о горемычной судьбе двух синичек. Сначала птахи попали в ловушку из клея, расставленную неизвестными ловцами птиц. Потом некие сердобольные люди их освободили. Только вот от клея синиц они решили избавить, полностью окунув их в оливковое масло.

В результате волонтеры, к которым в конце концов попали птицы, больше очищали их даже не от клея, а от масла. Зоозащитники провели ликбез. Оливковое масло в таких случаях наносят не на все тело животных, а на загрязненные участки. А потом птиц можно обсыпать мукой или крахмалом, чтобы аккуратно удалить клей. Сейчас же синицы лишились части оперения.

Волонтеры сообщили, что состояние одной из птиц вызывает опасение за ее жизнь. Вскоре стало известно, что обе синицы погибли.