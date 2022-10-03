Бывший главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко не исключил своего возвращения в команду

Олег Василенко. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Экс-главный тренер «Факела» Олег Василенко в недавнем интервью «Матч ТВ» заявил, что не исключает возвращение в воронежский клуб. Пока Олег Петрович отдыхает с семьей, конкретных предложений работы у него на данный момент нет.

- «Факел» для меня родной клуб. Мы сказали тепло друг другу: «До свидания». В любой клуб всегда можно возвращаться и работать, тем более в «Факел» - заявил Олег Василенко.

Напомним, Василенко подал в отставку после поражения от нижегородского «Пари НН». К тому времени прошло восемь туров в чемпионате Премьер-лиги, а побед у «Факела» не было. В то же время под руководством бывшего заместителя Василенко Дмитрия Пятибратова, которого позже утвердили в качестве главного тренера, воронежская команда победила московский «Локомотив». В трех матчах чемпионата после смены руководства «Факел» набрал пять очков и поднялся на 12 место, обеспечивающее прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.