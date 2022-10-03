В Воронежской области женщина на «Ладе» опрокинулась в кювет и попала в больницу

61-летнюю жительницу села Елань-Колено отвезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 2 октября, около семи часов утра в Новохоперском районе случилась авария, в которой пострадала женщина.

В селе Елань-Колено у дома № 77 по улице Красных Партизан 61-летняя местная жительница, рулившая «десяткой», не справилась с управлением машиной. Автомобиль занесло, и он опрокинулся в кювет. Женщина получила травмы. Ее отвезли в больницу.

- Всего 2 октября в Воронежской области случилось 86 ДТП. 60 их них произошли в Воронеже. Еще 19 случились на дорогах в районах области и 7 – на федеральных трассах. В пяти авариях получили травмы шесть человек. За прошедшие сутки автоинспекторы задержали 23 пьяных водителя, все они будут оштрафованы, - сообщили в региональном ГУ МВД.