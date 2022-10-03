Воронежцы взяли три медали в финале Кубка России по лыжероллерам

В одной из мужской дистанций воронежские спортсмены заняли почти весь пьедестал. Фото: cspsk-vrn.ru

В городе Заинске Республики Татарстан проходит финал Кубка страны по лыжероллерам. В нем участвуют около 200 спортсменов.

В третий соревновательный день в субботу, 1 октября, спортсмены бежали спринт 150 метров. За медали боролись 138 атлетов из 31 региона страны. Спортсмены стартовали в центре Заинска — у парка им. Р.Ш. Фардиева. День выдался удачным, воронежские спортсмены трижды завоевывали медали, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

У женщин в финал вышли наша Мария Попова и чемпионка мира из Санкт-Петербурга Ольга Летучева. Титулованная спортсменка оказалась быстрее. Но и серебро для Поповой – весомое достижение.

У мужчин в финал пробился Николай Левченко, там он уступил Дмитрию Воронину из Московской области. Кстати, именно этому спортсмену проиграл в полуфинале другой воронежец Антон Юрьев. В результате он смог побороться лишь за бронзу и выиграл сражение за медаль у Кирилла Приса из Пензенской области. В результате сразу два наших спортсмена оказались на пьедестале - Левченко стал вторым, а Юрьев третьим.