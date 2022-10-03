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Общество3 октября 2022 6:33

В Воронеже дожди и аварии спровоцировали утренние пробки в 8 баллов

Сейчас ситуация на дорогах медленно улучшается
Олег КУЗНЕЦОВ
Утренние пробки во время и после дождя - для Воронежа дело обычное.

Утренние пробки во время и после дождя - для Воронежа дело обычное.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в понедельник, 3 октября, воронежские водители вынуждены были стоять в огромных пробках в нескольких местах города. Причиной этому, видимо, стал дождь, который традиционно резко ухудшает обстановку на дорогах.

Впрочем, на улице Остужева и на Московском проспекте с утра еще и аварии случились. Из-за этого машины практически стояли от Бульвара Победы до улицы Урицкого. Часть водителей традиционно пустились в объезд по Шишкова. Пробка образовалась и там.

Что касается Остужевского кольца, то, по сведениям сервиса Яндекс.Пробки, «покраснел» участок Ленинского проспекта, примыкающий к нему. А также улицы, по которым водители обычно объезжают часто случающийся затор – Добролюбова и Переверткина.

Сейчас ситуация медленно улучшается. Пробки Яндекс оценивает уже в семь баллов. На данный момент трудно проехать в центре города. К чему, впрочем, водителям не привыкать.

Сейчас трудно проехать по центру городу и еще по ряду улиц недалеко от него.

Сейчас трудно проехать по центру городу и еще по ряду улиц недалеко от него.

Фото: Яндекс.Пробки