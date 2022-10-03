Воронежские школьники устроили онлайн-праздник бабушкам и дедушкам

В честь Дня пожилых людей ученики из воронежской школы №13 организовали онлайн-праздник в соцсети «Вконтакте», где творчески продемонстрировали бабушкам и дедушкам свои любовь, внимание, заботу и нежность.

На странице своего сообщества в социальной сети «ВКонтакте» ребята делились семейными фото, изготовили своими руками полезные для пожилых родственников тактильные поделки. Такие изделия помогают справиться с тревогой, поддерживают здоровье, мелкую моторику, речь, внимание.

- Пожилые люди не отличаются от малышей (от своих внуков). Они вместе ловят рыбу, пекут пирожки, катаются на велосипеде, слушают одинаковую музыку, играют в игры и не только в лото и шахматы, но и в современные компьютерные... А это значит, что бабушки, дедушки и внуки на одной волне. И это здорово, - говорит заместитель директора 13-й школы Светлана Золототрубова.

А в Центре развития ребенка «Царство – Государство» ребята рисовали своих дедушек и бабушек, сочиняли в их честь удивительные послания.

- Мы дорожим мудростью, опытом и знанием жизни старшего поколения, берём пример трудолюбия, учимся доброте и терпению. Теперь мы стараемся, чтобы жизнь тех, кто заботился о нас с детства, дарил нам тепло, была комфортной и благополучной, - подчеркнул глава Ленинского района Сергей Ситников.