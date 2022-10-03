Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото на Всероссийской спартакиаде

Ангелина Мельникова в упорной борьбе с Викторией Листуновой победила в вольных упражнениях. Фото: cspsk-vrn.ru

В субботу, 1 октября, в Казани завершилась Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по спортивной гимнастике. В этот день девушки боролись за награды на бревне и вольных упражнениях. В обоих видах выступала воронежская олимпийская чемпионка и абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова.

На бревне Мельникова заработала 14,3 балла. Чуть уступила ей в трудности москвичка Виктория Листунова и получила от судей 14,166 балла. А победила еще одна столичная спортсменка Диана Кустова. Она показала самую сложную программу и опередила Мельникову на 0,1 балла.

Завершали программу соревнований вольные упражнения. Здесь Ангелина Мельникова набрала 14,3 балла. Ей совсем чуть-чуть уступила в сложности Виктория Листунова, ее оценка оказалась всего на 0,034 ниже, чем у Мельниковой. Бронза на счету ростовчанки Владиславы Уразовой.

Всего Ангелина Мельникова завоевала в Казани шесть медалей. Она стала третьей в командном многоборье вместе с подругами из сборной Воронежской области, затем взяла серебро в личном многоборье и в финале на опорном прыжке. Также в активе Ангелины бронза на брусьях.