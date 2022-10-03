Депутат Госдумы от Воронежской области женился на бывшей участнице «Дома-2»

"Скромное" обаяние депутата Ткачева покорило Леру Фрост. Фото: скрин с телеграм-канала Леры Фрост.

Мягко говоря, не очень уместное на фоне частичной мобилизации свадебное торжество в ресторане «Марио Village» в подмосковной Жуковке закатил депутат Государственной Думы от Воронежской области Антон Ткачев, представляющий в парламенте партию «Новые люди». Избранницей его стала бывшая участница шоу «Дом-2» Лера Фрост, ныне позиционирующая себя как журналистка. Ну и заодно модель, демонстрирующая откровенное нижнее белье.

На свадьбе на молодоженах были дорогущие кольца от Cartier. Гостями, кроме родных и близких, были такие известные люди как телеведущая Регина Тодоренко и цирковой артист Эдгар Запашный.

Лера Фрост в своем телеграм-канале между делом сообщила, что на свадьбе подняли тост и за Донбасс. Спасибо, вспомнили. Может быть, лучше было отпраздновать потише, а свободные деньги направить нашим воинам, раз уж за них так переживаете? Особенно это было бы к лицу депутату Госдумы Ткачеву, который, к слову, в официальной декларации показал доходы за год всего лишь в 1,1 миллиона рублей.