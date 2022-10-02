Воронежский «Буран» одержал первую победу под руководством нового тренера Емелина

Анатолий Емелин со второй попытки одержал первую победу с "Бураном". Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Сегодня, 2 октября, в Москве состоялся очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ. Местная «Звезда» принимала худшую команду лиги – воронежский «Буран». По сути, это было дерби аутсайдеров, так как столичный клуб располагался на 22-м месте, а «Буран» - на 26-м. И к чести наших ребят, они справились с задачей, одолев прямого конкурента.

Эта игра стала второй во главе воронежского клуба для представителя уфимской хоккейной школы Анатолия Емелина. Если в Новомосковске «Буран» потерпел разгромное поражение (1:6), то на столичном льду добился успеха – 4:3. Гости повели в счете уж на 9-й минуте (отличился Артем Артемов), и не упускали свое преимущество вплоть до финальной сирены. По разу ворота «Звезды» поразили Михаил Кабат (12-я, 2:0), Иван Подшивалов (19-я, 3:1) и снова Артемов (32-я, 4:1).

- Команда начинала понимать, чего мы от неё просим, - подвел итог встрече Антатолий Емелин. - Мы здорово сыграли два периода, в третьем пошла суета, отсюда и 0:2 по его итогам. Хорошо, что выстояли, ребята молодцы, с победой всех.

После сегодняшнего игрового дня «Буран» поднялся на 25-е место. В активе воронежцев четыре очка. В ТОП-3 входят красноярский «Сокол» (17 баллов), «Югра» из Ханты-Мансийска (16), «Рубин» (15). Теперь 4 октября наши хоккеисты сыграют в Тольятти с «Ладой» (пятое место, 14 очков).