Избитый собутыльником житель Воронежской области скончался в больнице

Фото т СУ СКР по Воронежской области

В больнице в Семилукском районе врачи констатировали смерть пострадавшего в драке 36-летнего местного жителя. Его нашли на улице прохожие в бессознательном состоянии и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали, но спасти медикам его не удалось. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Воронежской области.

Как оказалось, мужчина пострадал в драке с 22-летним собутыльником. В ночь с 22 на 23 сентября в квартире на улице Телегина города Семилуки они вместе распивали спиртное. Мужчины поссорились и вышли на улицу выяснить отношения. Молодой соперник ударил оппонента кулаком по лицу и тот упал на землю. Там его и нашли прохожие.

Через сутки пострадавший умер от ушиба головного мозга. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

22-летний житель Семилукского района был задержан. На допросе он дал признательные показания. Назначен комплекс необходимых экспертиз ведется расследование.