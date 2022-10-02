Житель Воронежской области потерял на фальшивой бирже 1,2 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

51-летний житель Острогожского района проиграл на липовой «бирже» свыше 1,2 млн рублей. Как выяснилось, ни в каких торгах он не участвовал, а сайт оказался фальшивым. Об этом 2 октября рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

В сентябре мужчина нашел в интернете сайт, где якобы торговали акциями. Он прошел платную регистрацию, потратил за это 8 тысяч рублей. Ему позвонил лже-менеджер биржевой платформы. Так у острогожца появился личный брокер.

Тот убеждал, что за несколько дней в 20 раз увеличил капитал мужчины. Он еще не понимал, что это мошенники и доход всего лишь цифры. Чтобы снять их без комиссии нужно было внести на счет значительную сумму. Так и поступил житель Воронежской области. Он оформил потребительский кредит на 1,2 млн рублей. И постепенно переводил эти деньги на счета аферистов. Брокер давал советы по сделкам, но снять деньги со счета мужчина так и не смог. Он согласен был уже и на комиссию, но оказалось, что эта функция вывода средств на сайте не работает.

Тогда он пошел в полицию. Так и выяснилось, что острогожец попал на уловку мошенников. Возбуждено уголовное дело.