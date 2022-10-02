Под Воронежем пропал 37-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Ориентировка волонтеров

Волонтеры объявили поиски 37-летнего Дмитрия Федотова, который пропал в селе Новая Усмань. Ориентировку на него распространили в соцсетях добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 2 октября.

С 29 сентября местонахождение Дмитрия неизвестно его родственникам. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Из примет: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения. У него русые с залысинами волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в светло-бежевую куртку, бежевый свитер, синие джинсы и белые кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.