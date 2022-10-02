У сельчанина из Воронежской области дома нашли крупную партию марихуаны

Фото регионального главка

В Россошанском районе 38-летний житель села Евстратовка стал фигурантом уголовного дела за незаконное хранение марихуаны. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 3 октября.

Полицейские обнаружили в его квартире тайник. Злоумышленник оборудовал под кроватью место для сушки листьев конопли, а измельченное вещество маскировал ветошью. Экспертиза показала наличие у него марихуаны массой около 460 граммов.

В районном отделе внутренних дел подозреваемый, ранее судимый за аналогичное преступление, пояснил, что собрал и хранил наркотик для личного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.