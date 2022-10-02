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Общество2 октября 2022 10:26

В Воронежской области за сутки коронавирус выявили менее чем у тысячи человек

Шесть ковид-пациентов скончалось
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области пошла на спад. Ежесуточно медики фиксируют все меньшее количество положительных тестов. За последние 24 часа диагноз поставили 906 местным жителям. Об этом 2 октября сообщил федеральный оперативный штаб.

При этом за последние 24 часа госпитализация потребовалась 47 пациентам. Межу тем из стационаров и амбулаторного лечения выписали 2711 человек. Они успешно избавились от COVID-19. К сожалению, шесть воронежцев не удалось спасти. Они скончались от осложнений.