МЧС предупредило воронежцев о грозах и сильном ветре

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

ГУ МЧС России по Воронежской области вновь предупредили жителей региона о неприятных сюрпризах погоды. По прогнозу синоптиков, который ретранслируют спасатели, с 18 часов 2 октября до 18 часов 3 октября ожидаются сильные дожди, грозы.

Во время них возможно усиление ветра. Порывы будут достигать до 15-20 м/с. Спасатели попросили всех быть внимательными и осторожными!

Ранее на Прогностической карте ЦФО Воронежская область окрасилась желтым цветом из-за повышения уровня погодной опасности.