В Воронежской области легковушка съехала в кювет: два человека пострадали

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Авария произошла в хуторе Постоялый Ольховатского района. Автомобиль ВАЗ-2109 вылетел с дороги в кювет. Водитель и пассажирка попали в больницу. Об этом 2 октября рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Случилась авария днем ранее около 07.00 у дома №32 по улице Денисова. По предварительным данным полиции, 68-летний водитель легковушки выбрал небезопасную скорость, не учел погодные условия и к тому же нарушил правила расположения транспорта на проезжей части. Оттого машину просто вынесло в кювет.

Пострадали водитель и его пассажир - 41-летняя женщина. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.