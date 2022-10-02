В Воронеже определились с подрядчиком для организации новогодних праздников

Фото мэрии Воронежа

Власти Воронежа подвели предварительные итоги по поиску подрядчика, который займется организацией празднования Нового года-2023. Зимние торжества рассчитано провести на 65,4 млн рублей. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок.

Заявка на конкурс была подана только одна. Ее признали соответствующей всем требованиям.

Напомним, согласно новой концепции праздничное оформление площади Ленина этой зимой будет посвящено эпохе Петра I. Планируется установить световые инсталляции по образу «Кикиных палат», карусели и качели, похожие на петровские корабли, а также традиционную ель с императорским вензелем.

При этом воронежцы предложили властям отказаться от украшательства города на Новый год, а деньги, предназначенные на эти цели, направить на поддержку беженцев, а также мобилизованных. В городских пабликах публиковали открытые письма к губернатору и петицию в поддержку этой инициативы активистов.

Горожане поддержали идею ненужности трат 65 млн рублей на новое украшение площади Ленина (в частности, "королевскую" елку за 15 млн), считая, что и прошлогодний декор вполне сгодится и в этом сезоне.