В столкновении «буханки» и «десятки» в Воронеже пострадали оба водителя

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла у дома № 63 по переулку Отличников в Воронеже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону 2 октября.

По данным полиции, ДТП случилось днем ранее, в 10:15. Водитель автомобиля УАЗ, 48-летний житель Воронежа, ехал в направлении улицы Черепанова. Он вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, за рулем которого находился 62-летний житель Новоусманского района.

В результате оба водителя получили травмы и по скорой были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.