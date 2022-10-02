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Общество2 октября 2022 6:14

В первый понедельник октября воронежцев ожидает дождливая погода

Впрочем, на улице будет +16 градусов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Синоптики рассказали, какая погода ожидает воронежцев в понедельник, 3 октября. На улице будет дождливо и ветрено. Об этом свидетельствуют данные Воронежского гидрометцентра.

В столице Черноземья ночью и днем температура прогреется до +12 - +14 градусов. При этом рабочий день будет дождливым и ветреным. Порывы могут достигать 18 м/с.

В районах области также будут идти дожди. Температура днем повысится до +16 градусов.

Ну а в целом воронежцам нужно готовиться к затяжной зиме. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра России ранее.