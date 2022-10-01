Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды1 октября 2022 16:37

Воронежцев приглашают на концерт по "Бесприданнице"

Послушать программу можно бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2 октября библиотека имени Никитина приглашает на концерт «Эхо жестокого романса». В программе примет участие арт-группа Quick. Артисты представят музыкальные фрагменты из драматического спектакля «Анима жестокого романса» по пьесе Островского «Бесприданница».

В концертной программе прозвучат произведения современных авторов, которые гармонично перекликаются с классическими романсами русских композиторов на стихи поэтов XIX-XX веков.

Концерт можно послушать бесплатно в 15.00 по адресу: пл. Ленина, 2, в лекционном зале четвертого этажа. 12+