Воронежцев приглашают на концерт по "Бесприданнице"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2 октября библиотека имени Никитина приглашает на концерт «Эхо жестокого романса». В программе примет участие арт-группа Quick. Артисты представят музыкальные фрагменты из драматического спектакля «Анима жестокого романса» по пьесе Островского «Бесприданница».

В концертной программе прозвучат произведения современных авторов, которые гармонично перекликаются с классическими романсами русских композиторов на стихи поэтов XIX-XX веков.

Концерт можно послушать бесплатно в 15.00 по адресу: пл. Ленина, 2, в лекционном зале четвертого этажа. 12+