Житель Воронежской области угнал чужую «Ниву», чтобы вытащить свою застрявшую «десятку»

24-летний житель Бутурлиновского района застрял на ВАЗ-2110 на проселочной дороге возле села Козловка. Мужчина отправился за помощью к механизаторам, там он заметил автомобиль ВАЗ-2121, на котором сотрудник службы безопасности агрохолдинга приехал в поле. И оказалось, что владелец «Нивы» оставил ключи в замке зажигания. Тогда он решил воспользоваться чужой машиной, чтобы отбуксировать свою. Но в это время хозяин «Нивы», не обнаружив своего автомобиля, обратился в полицию. Теперь угонщику грозит до пяти лет заключение.