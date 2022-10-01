Воронежский заповедник «Дивногорье» изменил график работы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С октября заповедник «Дивногорье» изменил график работы в связи с окончанием летнего туристического сезона. В частности, археологический парк «От кочевий к городам» будет встречать новых гостей уже следующей весной. Мастер-классы на дивногорском подворье тоже возобновятся только с мая 2023 года.

А пока можно посетить обзорную экскурсию «Летопись Дивногорья» - она будет проводиться в течение октября по расписанию: среда-воскресенье в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00. С 5 октября понедельники и вторники в музее выходные.

Прямые электрички из Воронежа в Дивногорье будут ходить по субботам до 15 октября включительно. Отправление в 9.20, посадка на обратный рейс на остановочной платформе «143 км» - в 15.55. После 15 октября добраться до Дивногорья на электричке можно будет с пересадкой в Лисках.