Воронежцам стало проще получить статус многодетной семьи

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В Воронежской области упростили подачу заявлений на получение семьям с тремя и более детьми статуса многодетных. Постановление об этом подписал губернатор Александр Гусев.

Теперь это можно сделать очень легко - онлайн. Заявление на получение статуса многодетной семьи можно подать на сайте правительства Воронежской области. Сделать это просто: в личном кабинете в разделе «Услуги» выбрать категорию «Семья и дети», затем - категорию «Присвоение статуса и получение удостоверения многодетной семьи», выбрать электронную услугу и заполнить заявку.

- После того, как районная соцзащита рассмотрит документы, она направит уведомление о присвоении статуса и выдаче удостоверения. Затем останется получить документ в отделении соцзащиты по месту жительства или пребывания, - отметили в правительстве региона.