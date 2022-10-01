В Воронеже отреставрируют ограду Первомайского сквера

Ограду Первомайского сада восстановят Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ограду Первомайского сада, являющуюся объектом культурного наследия, отреставрируют. Управе Центрального района поручено заключить контракт на создание проекта по сохранению чугунного литья решетки, распоряжение об этом подписал мэр Воронежа. Согласно договору, проект нужно подготовить не позднее 1 сентября 2023 года. На это из городского бюджета выделяют до 7,9 млн рублей.

Весной воронежский краевед Ольга Рудева обратила внимание общественности на действия вандалов, разбирающих чугун ограды для сдачи на металл.

СПРАВКА "КП"

Чугунную решетку Первомайского сада установили в 1950 году взамен кирпичной, которая была разрушена во время Великой Отечественной войны. Ограда была спроектирована воронежским архитектором Александром Мироновым. Примерно в это же время в Москве и Санкт-Петербурге вышли альбомы с фотографиями уникальных памятников страны, в числе которых оказалась и решетка Миронова - ее признали одной из лучших парковых оград послевоенной эпохи. В нижнем декоре решетки повторяются звезды, серпы и молоты и колосья пшеницы, а центральным мотивом является звезда с серпом и молотом по середине.