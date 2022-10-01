Жительница Воронежской области потеряла 50 тысяч, польстившись на обещанные мошенниками выплаты по ковиду

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Аферисты совершенствуют технологию оболванивания жертв и придумывают новые схемы. По такой у жительницы Новоусманского района выманили 50 тысяч рублей.

57-летней женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками социальной службы. И спросили, болела ли пенсионерка коронавирусом. А когда та ответила утвердительно, обрадовали, что ей положена компенсация. Аферисты убедили женщину установить на телефон обычный мессенджер, куда прислали ссылку для перехода. Пенсионера ввела туда свои персональные данные, воспользовавшись которыми, мошенники сделали заявку на кредит. А после того, как женщина сообщила им код из смс, получили доступ к интернет-банку и похитили 50 тысяч рублей, оформленных в кредит.

О том, что женщина стала жертвой аферистов, первыми узнали родственники, обнаружив в своих телефонах возможность отправлять сообщения через мессенджер. Когда они узнали от женщины, что она ожидает выплаты за ковид, сразу отправили ее в полицию.

За 30 сентября жертвами дистанционных аферистов стали пять жителей Воронежской области. В общей сложности они потеряли около миллиона рублей.