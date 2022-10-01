Хлопок газа в жилом доме в Воронеже: обошлось без жертв

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утреннее ЧП с газом на Левом берегу обошлось без жертв. Во время хлопка в многоэтажке на Переверткина, 33 никто не пострадал, сообщили спасатели.

- 1 октября около семи утра в однокомнатной квартире на четвертом этаже в доме по ул. Переверткина, 33 произошел хлопок газо-воздушной смеси. Пожара не было, пострадавших нет: 77-летняя хозяйка от госпитализации отказалась. Частично повреждено остекление квартиры и межкомнатные двери, несущие конструкции дома не повреждены, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Эксперты выясняют причину инцидента.

Напомним, сообщения о хлопке газа в многоэтажке на Левом берегу появились в городских пабликах в половине восьмого утра 1 октября, тогда местные жители сообщили, что на месте кроме пожарной машины была бригада "скорой".

Полгода назад другой инцидент с газом в квартире на Хользунова закончился плачевно: погибли два человека, подъезд многоэтажки разворотило.