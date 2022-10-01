Воронежцы сообщили о хлопке газа в многоэтажке

скриншот из соцсетей

Утром 1 октября воронежцы сообщили о хлопке газа в жилом доме на Левом берегу. По словам очевидцев, ЧП произошло в многоэтажке на Переверткина, 33 в четвертом подъезде. Сообщения появились в половине восьмого утра в городских пабликах в соцсетях.

- Вылетел балкон, пострадала женщина. Пожарный расчет приехал быстро, сейчас там скорая и аварийная газовая служба, жильцов эвакуировали, - отметили местные жители.

"Комсомолка" уточняет подробности об инциденте у оперативных служб.

Напомним, в начале марта 2022 года в Воронеже был случай со взрывом газа: в панельном доме на Хользунова. Тогда погибли два человека - 30-летний мужчина и пожилая женщина. Еще 113 человек эвакуировали спасатели.