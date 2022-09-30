Воронежский «Буран» проиграл с перевесом в пять шайб впервые с января 2022 года

"Буран" сохранил статус, пусть и промежуточный, худшей команды ВХЛ. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Сегодня, 30 сентября, в Новомосковске состоялся очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ. Местный АКМ принимал худшую команду лиги – воронежский «Буран». Третий кряду поединок наши земляки проводили с новым тренером. После поражения от новокузнецкого «Металлурга» (3:4), которое стало шестым для «Бурана» в семи стартовых турах, был уволен Михаил Бирюков (пусть и с формулировкой «по обоюдному согласию»). Во встрече с «Омскими Крыльями» (3:4) воронежским клубом с приставкой «и.о.» руководил помощник Бирюкова Денис Баев.

Перед игрой с АКМ «Буран» возглавил Анатолий Емелин, имеющий богатый опыт работы с клубами элитного российского дивизиона. Но послужной список нового тренера не принес дивидендов в дебютном матче. Более того, воронежцы потерпели свое самое крупное поражение в этом розыгрыше ВХЛ. До визита на тульскую землю «Буран» дважды проигрывал с перевесом в три шайбы (в Тюмени «Рубину» - 1:4, в Санкт-Петербурге «Динамо» - 2:5), но сегодня «огнеупорные» пропустили сразу шесть шайб, поразив ворота соперника всего один раз. При счете 0:4 на 44-й минуте отличился Антон Гловацкий. Итог – 6:1 в пользу АКМ. Так крупно в последний раз воронежцы проигрывали 31 января этого года в Санкт-Петербурге местной «СКА-Неве» (4:9).

После сегодняшнего игрового дня «Буран» продолжает занимать последнее 25-е место. В активе воронежцев два очка. В ТОП-3 входят красноярский «Сокол» (15 очков), воскресенский «Химик» и «Югра» из Ханты-Мансийска (по 14). Теперь 2 октября наши хоккеисты сыграют в Москве со «Звездой» (22-е место, шесть очков).