Бывший воронежский губернатор, сенатор и депутат Госдумы попали под новые санкции США

США обновило санкционные списки Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Бывший губернатор, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, сенатор от Воронежской области Галина Карелова и депутат Госдумы Евгений Ревенко попали в обновленные санкционные списки США. Документ опубликовали на сайте Минфина США в пятницу, 30 сентября.

Штаты обновили «черный список» после того, как президент Владимир Путин подписал документ о включении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Под санкции также попали семьи Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина. В целом в списках несколько сотен россиян: депутаты Госдумы, представители Совета Федерации, члены семей чиновников правительства.

Напомним, ранее Алексея Гордеева внесли в санкционные списки Австралии. Кроме того, его лишили Ордена Звезды Италии. Галина Карелова попала под санкции Великобритании.