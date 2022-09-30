Власти опровергли информацию о готовящемся обстреле Воронежской области

Информация о том, что в ближайшее время Воронежская область и приграничные регионы России будут атакованы ВСУ – фейк. Об этом заявили в телеграмм-канале регионального правительства в пятницу, 30 сентября.

Голосовые сообщения с «предупреждением» распространили в закрытых чатах и мессенджерах. Как заверили в правительстве, это способ вызвать панику у населения.

Правоохранительные органы информацию не подтверждают. Там отмечают, что ложное сообщение распространили украинские центры информационно-психологических операций.

- Ранее подобного рода дезинформация уже неоднократно была зафиксирована и опровергнута правоохранительными органами в информационном поле.

В случае получения подобных сообщений в родительских чатах просим информировать об этом руководство образовательных учреждений. Не доверяйте всему, что видите и слышите в интернете, - отметили в правительстве.