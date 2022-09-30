Под Воронежем на ремонт закроют мост через реку Дон

В МВД рассказали, как можно объехать мост Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Рамонском районе из-за ремонта моста через реку Дон изменится схема движения транспорта в субботу, 1 октября. Речь идет о 3 километре дороги «Обход Воронежа». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Объехать можно через мостовой переход в Семилукском районе. Для транзитного транспорта (грузоподъемностью не более 10 тонн) организовали реверсивное движение по наплывному мосту. Его временно установили слева по ходу движения из села Новоживотинное. Отметим, работы по ремонту моста должны завершится в декабре 2023 года.