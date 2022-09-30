В Воронежской области житель Ухты попытался подкупить полицейского

Ухтинец попался пьяным за рулем Фото: Олег ЗОЛОТО

Перед судом предстанет 45-летний житель Ухты, который попытался дать взятку полицейскому. Мужчина сел за руль пьяным, когда гостил в Острогожске. За деньги он хотел избежать административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области в пятницу, 30 сентября.

Автомобиль, за рулем которого был подозреваемый, остановили в переулке Красина 14 августа. Судебно-медицинское освидетельствование подтвердило подозрение сотрудника ДПС – водитель был пьян.

На следующий день ухтинец пришел в кабинет начальника отделения ГИБДД по Острогожскому району. Он положил на стол конверт с 45 тыс. рулей. Полицейский от взятки отказался, рассказав о преступлении руководству. На предварительном следствии мужчина полностью признал свою вину.