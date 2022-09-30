Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных воронежцев

Скриншот видео Фото: Минобороны РФ

Минобороны опубликовало видео подготовки мобилизованных граждан и добровольцев на полигонах. В числе участников – жители Воронежской области. Подготовка ведется вблизи районов выполнения боевых задач. Военнослужащие овладевают навыками ведения боевых действий в составе взводов, рот (батарей).

- В ходе боевого слаживания военнослужащие осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники, артиллерийских систем и систем ПВО, вождение в составе подразделений на танках, боевых машинах пехоты (БМП), бронетранспортерах (БТР), - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

После завершения подготовки мобилизованных и добровольцев направят на освобожденные территорий, где они приступят к выполнению задач по контролю и обороне. Кроме того, они будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.