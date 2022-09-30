На матч воронежского «Факела» с московским «Торпедо» можно будет приобрести не более двух билетов в одни руки

Болельщикам воронежского клуба будут доступны билеты на сектор 1 Восточной трибуны. Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

Сегодня, 30 сентября, в 18 часов на kassir.ru стартует продажа билетов на матч 11-го тура РФПЛ «Факел» – «Торпедо». Болельщикам воронежского клуба будут доступны билеты на сектор 1 Восточной трибуны. На Северной трибуне будут располагаться болельщики «Торпедо» – московский клуб воспользовался правом на выделение гостевой квоты. Об этом сообщает телеграм-канал «огнеопасных».

Продажа пройдёт в режиме «не более двух билетов в одни руки». Матч начнётся в воскресенье, 2 октября, в 14:00 на Центральном стадионе профсоюзов. Арена откроется для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка – в 11:30. Со средствами активной поддержки клуба-соперника «Факела» располагаться можно только на гостевом секторе, на Северной трибуне. Болельщики «Торпедо» смогут приобрести билеты в кассе на Северной трибуне в день матча.