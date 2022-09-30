Нападающий «Крыльев Советов» Цыпченко предложил выращивать картошку на воронежском стадионе

Дмитрий Цыпченко до вчерашнего дня не видел столь плохих футбольных полей. Фото со страницы болельщиков ФК "Крылья Советов" в VK.

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко раскритиковал состояние поля на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Футболист сделал подобное заявление накануне в эфире «Матч ТВ» после победы над «Факелом».

– Я таких полей никогда, наверное, не видел. Здесь можно выращивать и картошку, и всё остальное. Наверное, оно для этого, - заявил 23-летний форвард самарского клуба.

Цыпченко добавил, что рад возвращению в родной город. Дмитрий до 15 лет жил в Воронеже и играл за молодежную команду «Факела». Затем он перешел в подмосковное «Чертаново», а летом 2020 года – в «Крылья Советов».

Напомним, что «Факел» прочно обосновался на дне в группе «В» Кубка России, проиграв три матча с общим счетом 0:6. Лидирует московский «Спартак» (девять очков), у самарцев шесть баллов, у питерского «Зенита» - три.