Трудинспекция разбирается в несчастном случае при строительстве «Мега-школы» в Воронеже

Подрядчику выдали предостережение Фото: "Мой и твой Воронеж".

Гострудинспекция взяла на контроль несчастный случай на стройплощадке на Московском проспекте. Подрядчику выдали предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований на объекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 30 сентября.

Несчастный случай произошел во время строительства «Мега-школы» 29 сентября. Разрушилась конструкция опалубки при заливке перекрытия. Несколько работников получили травмы.

Напомним, ранее мэрия пообещала выяснить причины произошедшего. Возможно, речь идет о браке креплений или нарушении технологии со стороны субподрядной организации.