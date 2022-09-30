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Общество30 сентября 2022 12:17

Трудинспекция разбирается в несчастном случае при строительстве «Мега-школы» в Воронеже

Пострадали несколько рабочих
Мария Щербакова
Подрядчику выдали предостережение

Подрядчику выдали предостережение

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Гострудинспекция взяла на контроль несчастный случай на стройплощадке на Московском проспекте. Подрядчику выдали предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований на объекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 30 сентября.

Несчастный случай произошел во время строительства «Мега-школы» 29 сентября. Разрушилась конструкция опалубки при заливке перекрытия. Несколько работников получили травмы.

Напомним, ранее мэрия пообещала выяснить причины произошедшего. Возможно, речь идет о браке креплений или нарушении технологии со стороны субподрядной организации.