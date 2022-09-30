Мошенники обманули воронежскую пенсионерку при сдаче квартиры

Неизвестные злоумышленники обманули 69-летнюю жительницу Коминтерновского района Воронежа при сдаче квартиры. На ее объявление откликнулся мужчина, который представился сотрудником МЧС. Незнакомец сообщил, что собирается в длительную командировку в наш город и хотел бы снять квартиру, внеся плату авансом за несколько месяцев. Мужчина убедил пенсионерку, что ему необходимо выслать чек о получении денежных средств. Чтобы сделать это, потерпевшая под диктовку мошенника приехала в банк и выполнила его указания.

Выудив таким образом банковские данные женщины, неизвестный снял ее счета 67 000 рублей.

По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудниками полиции начали поиски подозреваемых.