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Политика30 сентября 2022 11:50

В воронежском правительстве создадут управление по моложеной политике

Департамент образования оптимизируют
Мария Щербакова

В Воронежской области появится управление по молодежной политике. При этом это направление работы снимут с департамента образования. Правительство опубликовало соответствующий указ. В силу он вступит 1 декабря 2022 года.

В документе говорится, что оптимизация направлена на повышение эффективности работы с молодежью. Департамент образования науки и молодежной политики переименуют в «департамент образования Воронежской области».

До 1 октября профильные чиновники составят штатное расписание обновленной структуры, а также подготовят проект Положения о департаменте образования.