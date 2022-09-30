В воронежском правительстве создадут управление по моложеной политике

В Воронежской области появится управление по молодежной политике. При этом это направление работы снимут с департамента образования. Правительство опубликовало соответствующий указ. В силу он вступит 1 декабря 2022 года.

В документе говорится, что оптимизация направлена на повышение эффективности работы с молодежью. Департамент образования науки и молодежной политики переименуют в «департамент образования Воронежской области».

До 1 октября профильные чиновники составят штатное расписание обновленной структуры, а также подготовят проект Положения о департаменте образования.