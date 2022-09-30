За хранение наркотиков в гараже воронежец может сесть в тюрьму на 20 лет

В Семилуках будут судить 30-летнего местного жителя за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Максимально ему грозит до 20 лет лишения свободы. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 30 сентября.

По версии следствия, в июле 2022 года мужчина передал жителю Семилук синтетический наркотик. После этого его задержали сотрудники полиции. Во время обыска в гараже мужчины обнаружили 360 грамм наркотика, что является особо крупным размером. Материалы уголовного дела передали в Семилукский районный суд.