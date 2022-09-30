1,6 миллиона воронежцев привилсь от ковида

Врачи советуют одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа Фото: из архива «КП»

Департамент здравоохранения Воронежской области сообщил, что по состоянию на 30 сентября в регионе от новой коронавирусной инфекции вакцинировались 1 632 031 человек. Обе дозы вакцины получили 1 513 761 человек. 403 748 жителей региона прошли повторную вакцинацию. Вакциной Спутник-М привились 3 478 подростков.

Полным ходом идет и прививочная кампания против гриппа. На это момент прививки получили 409 144 человек, из них 78 227 – дети.

– Прививаться одновременно от COVID-19 и гриппа не только можно, но и нужно, – отмечает главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Ольга Дудникова, – Главное – делать прививку в разные места. Например, от гриппа — в левое плечо, а от ковида — в правое, или наоборот.