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Общество30 сентября 2022 10:27

Информация о выдаче повесток в воронежских офисах МФЦ оказалась фейком

Центры «Мои документы» работают в обычном режиме
Мария Щербакова
Информацию о выдаче повесток опровергли в МФЦ

Информацию о выдаче повесток опровергли в МФЦ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В сети появилась информация о том, что в центрах «Мои Документы» Воронежской области выдают посетителям повестки на мобилизацию. В МФЦ заверили, что эта информация не соответствует действительности. Сообщение о этом опубликовали в пятницу, 30 сентября.

- Прием заявителей в центрах «Мои Документы» ведется в обычном режиме. Просим вас доверять только проверенной и достоверной информации, которую сообщают официальные источники, - пояснили в МФЦ.

Там напомнили, что все вопросы по частичной мобилизации можно задать по «горячей линии» 122. Специалисты расскажут об условиях мобилизации, трудовых отношениях, денежном содержании.