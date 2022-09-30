Попытка дать взятку воронежскому полицейскому обернулась для астраханца уголовным делом

В Воронеже будут судить 39-летнего жителя Астрахани, который пытался дать взятку полицейскому. Мужчина хотел «откупиться» от административной ответственности за хранение наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области в пятницу, 30 сентября.

Как рассказали в ведомстве, астраханца сняли с поезда на станции в Россоши. Он был пьян и нарушал общественный порядок. Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела полиции. Там во время досмотра у него обнаружили растительный наркотик.

Астраханец предложил полицейскому 30 тыс. рублей. Однако тот лишь объяснил, что за это грозит уголовная ответственность. Дебошир своих намерений не изменил – деньги он положил в книгу, лежавшую на рабочем столе. О происшествии полицейский доложил руководителю.

- На следствии обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. Собранная следственными органами доказательственная база признана достаточной для дальнейшего направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу – сообщил руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков.