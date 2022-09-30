В Воронежской области будет работать "горячая линия" по гриппу и ОРВИ

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в период с 3 по 14 октября организует «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Интересующие вопросы можно будет задать по бесплатному телефону 8-800-700-52-05 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Жители районов области могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов управления:

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29, 8(47346) 2-77-17, 8(47361) 2-26-65;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-21-73;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8(47391) 4-56-46;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-41-51;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362) 2-48-93;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.

Специалисты ответят на вопросы: где можно сделать прививку от гриппа; как правильно сделать прививку; можно ли совмещать прививку против гриппа с другими; какие штаммы входят в прививку; о правилах ношения маски; о рекомендациях по обращению за медицинской помощью; о рекомендациях для родителей, как уберечь детей в эпидсезон; о соблюдении температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах.