Пассажир иномарки попала в больницу после ДТП под Воронежем

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Накануне около 17 часов на подъезде к Воронежу по курской трассе произошла авария с участием двух автомобилей. По предварительным данным, 34-летний житель Белгородской области, управляя автомобилем «Ниссан Тиида», не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Опель Вектра» под управлением 42-летнего жителя города Воронежа и допустил с ним столкновение.

В результате аварии автомобили получили механические повреждения, а 39-летняя жительница Воронежа, пассажир автомобиля «Опель Вектра», попала в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Полицейские начали проверку для выяснения всех обстоятельств и причин ДТП.