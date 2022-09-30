В ДТП с опрокидыванием погиб житель воронежского хутора

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В Воронежской области 29 сентября около 20.20 на дороге в Лискинском районе в аварии погиб 47-летний житель хутора Никольский. Мужчина ехал на автомобиле «Рено Меган» по трассе «Лиски – Залужное – Колыбелька - с. Переезжее» и превысил скорость. Из-за этого не смог удержать машину на дороге и допустил съезд в кювет с опрокидыванием.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По факту аварии начата проверка. Всего за минувшие сутки по данным полиции в регионе зарегистрировали 100 ДТП. В пяти авариях пострадали шесть и погибли два человека.