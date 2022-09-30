В Воронежской области выросла заболеваемость ОРВИ

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За минувшую неделю к врачам с симптомами ОРВИ обратился 16161 житель Воронежской области. Среди них 7083 ребенка в возрасте до 14 лет.

Рост заболеваемости среди детей врачи объясняют формированием групп в детских коллективах в начале учебного года, а также ухудшением погодных условий.

Согласно лабораторным данным, болезнь вызывают респираторные вирусамы не гриппозной этиологии — риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что в области продолжается прививочная кампания против гриппа. В настоящее время прививками охвачено более 13% населения области, нежелательных явлений (осложнений) после иммунизации у привитых не зарегистрировано.